Restabelecida às 6h00 a circulação do Metro do Porto

A Metro do Porto anunciou que a partir das 6h00 foi retomada a circulação em todas as linhas, após ter sido interrompida entre o Estádio do Dragão e a Trindade devido ao descarrilamento de uma composição.

Fonte da empresa informou que os trabalhos de "retirada do veículo avariado e descarrilado na estação de Campanhã ficariam concluídos em breve", por isso, a Metro do Porto avança estar em vias de resolução da situação ocorrida cerca das 18h48 na Estação de Campanhã.

Enquanto decorriam os trabalhos, a Metro do Porto recorreu a uma composição para fazer os percursos entre as estações da Trindade e do Heroísmo (a última antes de Campanhã), minimizando, assim, os efeitos da interrupção da circulação provocada pelo descarrilamento de uma cabine.

Por força do acidente, as linhas A, B, C, E e F tiveram a circulação interrompida entre o Estádio do Dragão e Campanhã, tendo a empresa explicado que foi devido a "uma composição ter avariado e uma das cabines ter descarrilado".