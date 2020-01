Novo ano com problemas antigos para as Forças Armadas Portuguesas

Um novo ano começou, mas as associações de militares chamam a atenção para os problemas que se mantêm nas Forças Armadas. O presidente da Associação Nacional de Sargentos acusa o Governo de “manter em vigor um sistema de avaliação dos militares que é desastroso para a coesão e espírito de corpo”.

Segundo Lima Coelho, “o espírito de camaradagem tão importante nas Forças Armadas está a ser posto em causa”, adiantando que apesar dos alertas e das denuncias, o Governo e as chefias militares decidiram manter um “sistema de avaliação tão penoso para o espírito e coesão militar”.

O regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas mantem-se em vigor, em 2020, mas segundo Lima coelho, “está a criar problemas sérios nas instalações militares”.

O presidente da Associação Nacional de Sargentos alerta ainda para a impossibilidade de os militares marcarem consultas de algumas especialidades, no Hospital das Forças Armadas, por inexistência de médicos, agravada pela suspensão de protocolos com outros hospitais.

Chama ainda a atenção para o êxodo de militares e para as dificuldades de recrutamento e retenção, a demora “inexplicável e inaceitável” de vários meses na comparticipação das despesas com a saúde.

A associação também alerta para o tratamento diferenciado relativamente à política de reconhecimento, direito e aplicação de diversos subsídios e suplementos remuneratórios, a desigualdade de tratamento no que diz respeito às normas de colocação e transferência e às Guarnições Militares de Preferência (GMP), as promoções e as injustiças relativas ao cálculo das pensões de reforma, por força da aplicação de cálculos feitos em períodos de cortes provisórios nos vencimentos.