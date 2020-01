Estratégia de combate à violência contra profissionais de saúde apresentada no final do mês

O Governo promete uma estratégia de combate à violência nos hospitais e centros de saúde até ao final do mês.

O gabinete de Marta Temido confirmou à Renascença que o ministério da Saúde planeia apresentar até ao final do mês um plano para resolver os problema de violência contra profissionais do sector.

Na quinta-feira, o ministério da tutela tinha avançado que os últimos casos têm causado preocupação junto do ministério e que estavam a ser estudadas medidas.

Ainda não são conhecidas que medidas o ministério pretende implementar.

O anúncio do gabinete de Marta Temido é feito no dia em que é conhecido mais uma agressão a um profissional de saúde no Hospital de S. Bernardo, em Setúbal.

De acordo com o relato do “Jornal de Notícias”, o agressor, que terá esperado cerca de quatro horas para ser atendido, começou por ameaçar a médica, que pediu auxílio ao marido, também ele clínico.

Os dois acabaram sequestrados dentro do gabinete, obrigando o agente da PSP que estava de serviço naquela unidade arrombar a porta para socorrer os médicos.