Saiba quantos feriados o esperam em 2020

Ao terceiro dia do ano já estamos de fim de semana, o primeiro de 2020, um ano com 366 dias, que começou numa quarta-feira. Descontadas as primeiras 48 horas, restam-lhe a partir desta sexta-feira 8.736 horas até às 24h00 de 31 de dezembro.

A partir de hoje, 2020 tem 52 segundas, 52 terças, 52 quartas, 52 quintas, 52 sextas, 52 sábados e 52 domingos.

Nos 364 dias que nos restam, esta sexta-feira incluída, vamos ter 12 feriados: 5 de outubro, uma segunda-feira; 1 e 8 de dezembro, duas terças-feiras; 10 de junho, quarta-feira; 11 de junho, Corpo de Deus, quinta-feira.

Sexta-feira é o dia do ano com mais feriados no calendário: Sexta-Feira Santa, Dia do Trabalhador e Dia de Natal.

Sábado tem 25 de abril e 15 de agosto e, finalmente, o domingo é de Páscoa no dia 12 de abril e Dia de Todos os Santos, a 1 de novembro.

De quatro em quatro anos, são necessários 366 dias para que a terra complete uma volta em torno do Sol e 29 de fevereiro é sempre visto como aquele dia que está a mais.

Mas não é bem assim e há uma explicação lógica.

É comum achar-se que um ano tem exatamente 365 dias e é precisamente aí que está a origem do dia que só ocorre a cada quatro anos.

Na verdade, um ano tem 365 dias, cinco horas, 48 minutos e 56 segundos. Quatro anos depois, essas quase seis horas passam a ser 24, daí a necessidade deste acerto que, caso fosse ignorado, faria com que perdêssemos um dia inteiro ao longo de anos, o que poderia implicar mudanças drásticas no nosso calendário.

E de onde vem afinal o nome bissexto?

Vem do tempo dos romanos, quando era comemorada a entrada no novo ano em março, logo o dia 28 de fevereiro seria o dia da passagem. Só que, como eles gostavam mesmo era de festa, o ano novo dava celebração para cinco dias.

Acontece que o imperador não queria dar mais um dia de folga. Vai daí, os romanos resolveram colocar mais um dia útil no sexto dia antes do ano novo. O dia 24 era repetido duas vezes e essa foi a origem do nome "bissexto".

Então e os nascidos a 29 de fevereiro, essa questão clássica? Diz-se, a brincar, que só fazem anos de quatro em quatro. Na verdade, eles nascem no dia que só acontece a cada quatro anos, mas são legalmente registados um dia antes ou um dia depois.

No primeiro dia de 2020, a UNICEF estima que tenham nascido aproximadamente 400 mil bebés, em todo o mundo.

No entanto, em média, por cada minuto nascem três bebés nos quatro cantos da Terra.

E será que existe alguma altura do ano em que nasçam mais crianças?

Depende da zona do planeta. Por exemplo, no Brasil, nascem mais crianças entre março e maio, nove meses após o inverno deles. Em Portugal, costuma ser em setembro. Até 2019, as únicas exceções foram os anos 2011 e 2017.