Paris. Ataque com faca faz um morto e dois feridos graves

No Twitter, a polícia francesa admite que uma operação está a decorrer e pede à população para se afastar da zona.

Segundo assegura o jornal "Le Figaro", uma equipa de minas e armadilhas foi enviada para o local. As autoridades não descuram a possibilidade do atacante ter cúmplices.

O incidente aconteceu perto das 14h00 (13h00 em Portugal continental) no parque Hautes Bruyères, junto a um supermercado, a sete quilómetros do centro da capital francesa.

O suspeito do ataque foi abatido a tiro pelas autoridades e terá morrido ainda no local, avança a imprensa francesa.

Uma pessoa morreu e três outras ficaram feridas, duas delas com gravidade, num ataque à faca em Villejuiff, nos subúrbios de Paris, esta sexta-feira.

A estrada A6B, de acesso ao local, foi, no entretanto, encerrada ao trânsito.

O secretário de Estado do Ministério do Interior, Laurent Nunez, deverá deslocar-se ao local do incidente ainda esta tarde, avança o jornal "Le Figaro".

[Em atualização]