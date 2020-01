Orquestra da Ópera de Paris dá concerto na rua contra reforma nas pensões

A Orquestra da Ópera de Paris realizou hoje um concerto na rua em protesto contra a reforma do regime de pensões proposto pelo governo de Emmanuel Macron, uma semana após os dançarinos terem também atuado fora do recinto.

Os músicos, que apoiaram hoje a greve pelo vigésimo sétimo dia consecutivo, bem como de outros setores da França, denunciaram com sua apresentação na sede da Ópera na Praça da Bastilha que o Executivo impõe a reforma fazendo um "teatro" com as negociações.

"Nós recusamos a entrar na paródia das negociações", lia-se numa faixa dos grevistas, que interpretaram trechos de Hector Berlioz e "Romeu e Julieta" de Sergey Prokofiev, antes de encerrar a atuação com o hino nacional "A Marselhesa".