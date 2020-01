Netanyahu: "EUA tinham o direito de se defenderem"

Os Estados Unidos tinham o "direito" de "se defenderem" ao realizarem um ataque contra o general iraniano Qassem Soleimani, comentou esta sexta-feira o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, felicitando o presidente norte-americano, Donald Trump.

"Tal como Israel tem o direito de se defender, os Estados Unidos têm exatamente o mesmo direito. Qassem Soleimani é responsável pela morte de cidadãos norte-americanos e outros inocentes e planeava novos ataques", afirmou Netanyahu numa declaração divulgada pelos seus serviços.

O presidente Trump "agiu com rapidez, força e sem hesitação", adiantou o chefe do governo israelita em funções, que interrompeu hoje a sua viagem oficial à Grécia para regressar a Israel na sequência da morte do general iraniano.