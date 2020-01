Governo acompanha com preocupação situação no Iraque e pede "máxima contenção”

O Governo português está a acompanhar "com grande preocupação" os recentes desenvolvimentos no Iraque, após a morte de um alto comandante iraniano num ataque norte-americano em Bagdad, e apelou hoje à "máxima contenção" para evitar um agravamento da situação.

"Acompanhamos com grande preocupação os recentes desenvolvimentos no Iraque", referiu uma mensagem publicada na conta oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social Twitter.