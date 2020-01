Assassinato de Soleimani só pecou por tardio, diz Trump

“Foi direta e indiretamente responsável pela morte de milhões de pessoas, incluindo recentemente um grande número de manifestantes mortos no próprio Irão”, continua, acrescentando que o general era temido e odiado no seu próprio país.

Num terceiro tweet o Presidente parece responder àqueles que o criticam por ter optado por uma resposta militar a um problema que devia ter sido resolvido à mesa das negociações. “O Irão nunca ganhou uma guerra, mas nunca perdeu uma negociação!”

Este último comentário parece confirmar que Trump não está disposto a voltar para a mesa das negociações com o Irão e que estará mesmo disposto a recorrer à guerra aberta, caso o Irão retalie pela morte de Soleimani.

Qassem Soleimani foi assassinado num ataque cirúrgico, levado a cabo por um drone americano, na noite de quinta-feira para sexta-feira, perto do aeroporto de Bagdad. Estava acompanhado do líder de uma milícia xiita que opera no Iraque e também do número dois do Hezbollah, uma milícia xiita do Líbano.