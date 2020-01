"Tirar a bola ao Benfica" é o plano de Ivo Vieira para conquistar três pontos

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, "quer tirar a bola ao Benfica" para tentar somar os três pontos contra as águias, no sábado, no Estádio D. Afonso Henriques.

"Jogamos sempre para ganhar, conscientes das dificuldades do jogo, mas sempre com esse objetivo, que é jogar bem e ganhar. Vamos procurar ser mais equilibrados e tirar a bola ao Benfica, que é forte com bola. O Benfica vale pelo seu todo, se quisermos discutir o jogo, temos de ter muita bola e é esse o objetivo para ferir o Benfica", começa por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico vitoriano admite que a Liga Europa terá afetado o desempenho e resultados no campeonato, que é a prova principal nos objetivos da equipa.

"Temos de estar focados no objetivo, que é o campeonato. Toda a quantidade de jogos que tivemos, perante uma gestão e falta de maturidade nesse número de jogos, trouxe-nos dificuldades. É uma equipa jovem, temos longo percurso para percorrer nos jogos internacionais, temos de dar espaço para os ateltas crescer, e foi isso que fez com que, por vezes, não dessemos melhores respostas em todas as provas", acrescentou.

Falaye Sacko continua em dúvida, garantiu Ivo Vieira, que também admite que André André ainda não está apto para jogar, apesar de já treinar com a equipa. "Percorreu um caminho difícil, está perto de dar um contributo válido mas não podemos dar um passo maior do que a perna. Não queremos correr o risco de o perder, vamos dar a oportunidade quando acharmos que é o momento certo. Neste momento não sinto que esteja preparado".



Saídas no mercado de janeiro não assustam Ivo Vieira, que garante que seriam sinal de bom trabalho: "Fico feliz e grato se acontecerem. Trabalhamos com objetivos na vida. Se isso acontecer, é bom para o Vitória, para os jogadores e para o treinador. Não estou preocupado".

O Vitória de Guimarães-Benfica joga-se no sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.