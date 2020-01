Sporting-Braga nos "oitavos" da Taça de Portugal feminina

Sporting e Braga vão defrontar-se nos oitavos de final da Taça de Portugal feminina, conforme ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.

Leoas e arsenalistas são as duas últimas campeãs nacionais e vencedoras da competição. Além do jogo de cartaz, vale dar destaque à visita do Benfica, atual líder do campeonato, ao Torreense.

Os oito encontros da Taça estão agendados para o dia 26 de janeiro.

Quadro completo dos "oitavos"



Torrense - Benfica

Sporting - Braga

Vilaverdense - Grijó

Cadima - Amora

Famalicão - Paio Pires

Valadares Gaia - Estoril Praia

Ovarense - Romariz

Gil Vicente - Clube Futebol Benfica