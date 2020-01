Rúben Amorim quer terminar com instabilidade da era Sá Pinto

Rúben Amorim, treinador do Braga, quer terminar com a instabilidade que a equipa mostrava com Sá Pinto no comando, principaklmente "em jogos com responsabilidade de vencer".

"Primeiro coisa que temos de conseguir é que a equipa se foque nos jogos em que tem responsabilidade de vencer e estar confortável com isso. Vimos que o Braga, quando não tem responsabilidade de vencer, como contra o Wolverhampton, os jogadores mostravam o seu talento. A responsabilidade cria-lhes peso", começa por dizer.

Nesse sentido, Rúben Amorim quer mostrar uma equipa mais estável e com outra atitude.

"A equipa tinha uma variação de rendimento muito grande. Uns dias aparecia, noutros era notório a baixa de rendimento. É importante ganhar consistências e não dependermos tanto da qualidade dos jogadores. Em 95% dos jogos, o Braga entra a perder e não a empatar. É esse o sentimento de equipa grande. Entrar 0-0 é estar a perder. Os jogadores ainda não têm essa mentalidade, leva tempo", acrescenta.

Polémica desvalorizada

Rúben Amorim volta a reforçar que não prestou demasiada atenção à polémica em relação às suas habilitações e admite que vai estranhar não poder dar indicações no banco.

"Tive tanto para fazer que me foquei muito no trabalho. Já tive castigado e não podia trabalhar. Isso sim foi um problema. Agora posso trabalhar e foco-me tanto que passa ao lado. Compreendo a opinião de todos, tenho de aceitar, mas esse ruído passa-me ao lado. [Não poder dar instruções] faz muita confusão, tenho medo de sofrer um AVC por tar parado, preciso de me mexer, mas a equipa técnica está preparada", explica.

O Braga de Rúben Amorim entra em campo este sábado, às 18h00, no Jamor, contra o Belenenses.