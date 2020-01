Reforço Weigl e a dúvida Danilo

O reforço Julian Weigl e a dúvida de Danilo Pereira para o clássico são os destaques dos jornais desta sexta-feira.

"A Bola" e "Record" dão destaque à contratação do Benfica do médio internacional alemão. "Incrível", escreve o "Record", e "Senti que me queriam mesmo", escreve "A Bola", a citar o médio que custou 20 milhões de euros aos cofres do clube encarnado.

Já o jornal "O Jogo" garante que Danilo Pereira está em dúvida para o clássico. O médio treinou condicionado na quinta-feira, a três dias do jogo contra o Sporting, devido a uma inflamação no joelho.