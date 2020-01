Raúl Silva volta aos convocados do Braga 10 meses depois

Raúl Silva regressou, esta sexta-feira, após 10 meses de ausência, aos convocados do Sporting de Braga, para a deslocação ao reduto do Belenenses SAD, a contar para a 15.ª jornada do campeonato.

O central brasileiro está de regresso às opções da equipa principal dos minhotos, quase dez meses depois de se ter lesionado com gravidade em Setúbal, a 16 de março de 2019, numa vitória bracarense por 1-0.

Raúl Silva, de 30 anos, sofreu, então, uma rutura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo. Só voltou ao ativo em dezembro do ano passado, tendo atuado três vezes pela equipa de sub-23 dos minhotos.

Na primeira convocatória de Rúben Amorim como treinador do Braga, nota, ainda, para a chamada dos pouco utilizados Tormena e Xadas.

Saltam à vista as ausências de Pablo Santos e André Horta, por opção, e de Wanderson Galeno, o único lesionado do plantel. O extremo brasileiro já trabalha no relvado, ainda que de forma condicionada.

Sporting de Braga, oitavo classificado, com 18 pontos, e Belenenses SAD, 14.º, com 15, defrontam-se àss 18h00 de sábado, no Estádio do Jamor.