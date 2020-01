FC Porto e Benfica jogam "quartos" da Taça de Portugal a uma terça-feira

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta sexta-feira, o calendário dos jogos dos quartos de final da Taça de Portugal.

O primeiro jogo será o FC Porto-Varzim, a 14 de janeiro, uma terça-feira, às 18h00, no Estádio do Dragão. Segue-se o Benfica-Rio Aves, no mesmo dia, às 20h45, no Estádio da Luz. Os dois encontros terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

A 15 de janeiro, quarta-feira, às 20h00 terá lugar o Paços de Ferreira-Famalicão, no Estádio Capital do Móvel. Os quartos de final encerram-se com o Académico de Viseu-Canelas, no dia seguinte, também às 20h00.