Edmilson dá ligeira vantagem ao FC Porto em Alvalade

Edmilson Pimenta, 48 anos, foi convidado por Bola Branca a lançar o clássico entre os dois grandes que representou em Portugal: Sporting e FC Porto. O antigo avançado antevê um desafio de resultado incerto, mas em que o FC Porto poderá recolher algum favoritismo.

"É um clássico em que não se pode prever o que irá acontecer, apesar de o Sporting estar a nove pontos do Porto. É um jogo bastante difícil. O Sporting não se vai querer atrasar-se mais. Por isso, antevê-se um jogo difícil para ambas as equipas. O Porto está com a equipa mais certa, mas clássico é clássico e é difícil prever um resultado. Se avaliarmos a tabela classificativa, diríamos que é o Porto [favorito]. Deixo uma leve vantagem para o Porto neste jogo. T

A estabilidade é o motivo que leva Edmilson a escolher o FC Porto como favorito, apesar de elogiar o trabalho de Silas e Sérgio Conceição e a dimensão da partida.

"O FC Porto também é mais favorito devido a ter um pouco de mais estabilidade. O Sporting ainda está instável, a nível da direção, e isso, às vezes, pode ter influência. O Silas e o Sérgio Conceição sabem o que fazem. São dois grandes treinadores. Penso que será um grande jogo. É um clássico do futebol português e que ganhe o melhor. Joguei em ambas as equipas e tenho um carinho enorme, tanto pelo Porto, como pelo Sporting e também pelas duas massas associativas", afirma Edmilson.

Edmilson recorda dois clássicos, em especial, disputados na década de 90: "Num clássico, pelo lado do Porto, em 1996/1997, fiz o 1-0, ganhámos, passamos à frente do Sporting e fomos campeões. Depois, quando regressei do Paris Saint-Germain para o Sporting, houve um clássico em que também marquei, ganhámos por 2-0 e marquei o segundo golo", lembra.

O antigo avançado trabalha hoje em Espírito Santo, no Brasil, onde procura encontrar novos valores que possam singrar no futebol europeu.