Clássico entre Sporting e FC Porto considerado de alto risco

O clássico entre Sporting e FC Porto, em Alvalade, a contar para a 15.ª jornada do campeonato, é considerado de alto risco, para a Polícia de Segurança Pública (PSP).

São esperados cerca de 2.500 adeptos vindos do norte do país, para assistir à partida. Para eles, ficam os conselhos do subintendente da PSP Francisco Alves, dados esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

"A porta usada para os adeptos do FC Porto será a porta 1, pela Rua Professor Fernando da Fonseca. O que é que pedimos? Que todos estes adeptos se concentrem, entre as 15h00 e as 15h30, na Avenida Padre Cruz, entre a Associação de Deficientes das Forças Armadas e o Instituto Ricardo Jorge. Pretendemos que, na pior das hipóteses, passados 15, 20, 30 minutos da concentração e da chegada de todos os adeptos, que comecem a entrar para o estádio", referiu o porta-voz da PSP.

O clássico de Alvalade joga-se no domingo, às 17h30, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



[notícia atualizada às 17h27]