Bruno Monteiro troca Tondela pelo Leixões

Bruno Monteiro vai reforçar o Leixões, depois de chegar a acordo com o Tondela para rescindir contrato, sabe Bola Branca.

O médio de 35 anos, que tinha vínculo com o clube auriverde até ao fim da época, não convenceu Natxo González, novo treinador do Tondela. Fez apenas três jogos esta temporada e cinco minutos no campeonato.

Termina o ciclo de Bruno Monteiro no Tondela, com cinco golos apontados em 165 jogos disputados, desde a temporada 2014/15, época de subida ao primeiro escalão. O experiente médio é o segundo jogador com mais jogos na história do clube, com os mesmos que o avançado argentino Piojo, e apenas atrás do guarda-redes Cláudio Ramos.

Em comunicado, o clube já comunicou a rescisão e deixou um agradecimento ao médio.

"Bruno Monteiro sempre foi um exemplo de profissionalismo para todos os companheiros dentro e fora de campo, sendo natural o seu papel no lote de capitães. Chega desta forma ao fim esta ligação que, temos a certeza, um dia se retomará. Uma vez Tondela, para sempre Tondela. Obrigado Bruno por toda a tua entrega profissional e pessoal. Desejamos-te as maiores felicidades para o teu futuro", pode ler-se.

Bruno Monteiro deverá assinar contrato ainda esta sexta-feira com o Leixões para começar a trabalhar oficialmente com Carlos Pinto, com quem já trabalhou em 2013/14, no Freamunde.

O Leixões joga este sábado contra o Penafiel, no Estádio do Mar, e ocupa o quarto lugar da II Liga, com 23 pontos, a oito de um lugar de subida.