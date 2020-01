Real Sociedad segura treinador até 2021

A Real Sociedad anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com o treinador da equipa principal, Imanol Alguacil, até junho de 2021.

Alguacil jogou oito temporadas na equipa principal da Real Sociedad e, enquanto treinador, não conheceu outro clube: esteve na equipa B de 2013 a 2018. A meio da temporada passada, ascendeu à equipa principal, para suprir o despedimento de Asier Garitano, e de lá não saiu.

Esta época está a correr de feição aos "txuri-urdin". Estão no quinto lugar do campeonato espanhol, com 31 pontos, a um da zona de apuramento para a Liga dos Campeões e a sete do primeiro lugar, do Barcelona.