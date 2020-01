Real Madrid interessado em pérola de Jorge Jesus

O Real Madrid está interessado na contratação de Reinier, médio de 17 anos do Flamengo, lançado na equipa principal por Jorge Jesus.

De acordo com o jornal "Marca", o Real está disposto a apresentar uma proposta de 30 milhões de euros pelo médio-ofensivo. O Flamengo e Jorge Jesus já dão Reinier como perdido, neste mercado de inverno.

"Lancei três jogadores [no Flamengo], um com 17 anos [Reinier], outro com 18 [Lincoln] e outro com 19 [Vítor Gabriel]. Foram titulares em alguns jogos com o Flamengo. Por aqui, está tudo dito. Um tem 17 anos e vai ser vendido a um dos grandes da Europa, já, por vários milhões de euros", referiu o treinador português, em entrevista ao "Record".

Também Barcelona e Manchester City têm sido associados a Reinier. Em 2019, o médio disputou 15 jogos pelo Flamengo e marcou seis golos.