Pedro Emanuel assina por um grande do Médio Oriente. É o novo treinador do Al Ain

Pedro Emanuel é o novo treinador do Al Ain, 5.º classificado do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, clube com mais títulos conquistados naquele território (13). Sucede ao croata Ivan Leko no comando de um dos grandes do Médio Oriente que este ano procura recuperar o título que na época passada perdeu para o Al Sharjah. O Al Ain está a oito pontos do primeiro classificado, o Al Ahli.

O técnico português esteve sem trabalho durante dois meses, depois de ter sido demitido do Almería, da segunda divisão espanhola, no início de novembro, quando a equipa estava em segundo lugar.



Pedro Emanuel está de volta ao Médio Oriente. Na época passada trabalhou nos sauditas do Al Tawoon. Terminou o campeonato no terceiro lugar e venceu a taça.