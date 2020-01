Moutinho sente-se pronto para jogar mais 10 anos

João Moutinho tem 33 anos de idade, mas sente que poderia jogar por mais 10. O médio, que atualmente brilha no Wolverhampton Wanderers, sente-se mais jovem que a idade implicada no cartão do cidadão.

"O futebol é como a minha família. É tudo. É o meu sonho, o que sempre quis fazer e, sem futebol, não sou feliz. Sinto-me bem, sei que tenho 33 anos, mas sinto-me jovem. Poderia jogar mais 10 anos. Nunca se sabe o que poderá acontecer amanhã, mas não quero desistir nunca", afirmou o internacional português, em entrevista ao jornal inglês "The Telegraph".



O antigo médio de Sporting e FC Porto assume que "odeia perder, não apenas no futebol", pelo que não consegue entender a noção de "jogar só por jogar". "Tenho de ganhar. Seja no futebol, golfe, padel ou ténis. Se alguém só quiser participar, então prefiro não jogar", sublinha.

A aventura na Premier League, que começou na temporada passada, com a transferência do Mónaco para o Wolves, está a ser muito positiva.

"A Premier League é melhor do que imaginava. Nós víamos os jogos na televisão, mas só aqui é que se percebe. É a melhor Liga do mundo. Todos querem vir jogar para aqui", assinala João Moutinho.

João Moutinho é um dos indiscutíveis de Nuno Espírito Santo, no Wolverhampton. Na última época, disputou 44 jogos e marcou um golo. Esta temporada, leva um golo apontado em 33 partidas realizadas.