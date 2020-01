Mário Rui fica com dores de cabeça só de pensar em Messi

O Nápoles, de Mário Rui, vai defrontar o Barcelona nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em entrevista à rádio italiana "Kiss Kiss", o internacional português assume que prefere não pensar já no duelo.

"Se começo a pensar no Messi e no Barcelona agora, vou ter dores de cabeça. Mas tenho muita sorte, é um sonho jogar contra os melhores e estar no mesmo campo que eles", referiu o lateral-esquerdo.



O campeonato italiano parou para a época festiva, algo que Mário Rui agradece, dado que a equipa precisava "desta paragem para recarregar baterias". Segue-se um duelo com o Inter de Milão, na segunda-feira.

"Estamos a trabalhar bem e, na segunda-feira, estaremos a 100%", assegurou o defesa, de 28 anos, que tem sido titular no Nápoles.

Mário Rui agarrou a titularidade nos últimos jogos do Nápoles. Desde a visita à Udinese, no início de dezembro, nunca mais saiu do onze.