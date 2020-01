Liga espanhola entra em 2020 com dois empates

Os primeiros dois jogos do campeonato espanhol em 2020 terminaram empatados, esta sexta-feira.

O Leganés, com o português Kévin Rodrigues no onze, perdeu a oportunidade de deixar a zona de despromoção ao deixar-se empatar, por 2-2, no terreno do Valladolid. Braithwaite adiantou os madrilenos aos quatro minutos, contudo, Enes Unal empatou aos oito. Cinco minutos depois, Roque Mesa devolveu a vantagem ao Leganés. No entanto, ao minuto 79, Enes Unal bisou e condenou o encontro ao empate.

Mais tarde, o Sevilha recebeu e empatou com o Atlético de Bilbau, a uma bola. Com o central internacional português Daniel Carriço e os ex-FC Porto Fernando e Óliver no onze, a equipa de Julen Lopetegui viu-se em desvantagem aos 15 minutos, devido a um golo de Ander Capa. Porém, ao minuto 60, um autogolo de Unai Nuñez deu o empate ao Sevilha.

O Sevilha falha o ataque a ultrapassagem ao Real Madrid, segundo classificado, e pode ser igualado no terceiro lugar: está à mercê do Atlético de Madrid, que, com menos um jogo, tem menos três pontos.

O Bilbau pode cair para nono e o Valladolid para 16.º. Já o Leganés perde a oportunidade de sair da zona de despromoção - continua no 19.º lugar, com 14 pontos, a um do Maiorca, primeira equipa fora de perigo.