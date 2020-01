Ibrahimovic: "Não consigo dizer que não ao AC Milan"

Zlatan Ibrahimovic foi apresentado como reforço do AC Milan, regressando ao clube que representou entre 2010 e 2012.

"Procurava adrenalina e não consigo dizer que não ao AC Milan. É um clube que amo. Em 2012, não queria sair. Depois do meu último jogo com o LA Galaxy, o Maldini ligou-me e conversamos um pouco. O Leonardo conversou comigo no ano passado, mas não me sentia pronto para fazer a diferença em Itália. Agora sinto-me vivo", disse, em conferência de imprensa.

O ponta-de-lança sueco vai usar a camisola 21 no clube "rossonero" e saudou as centenas de adeptos que não perderam o regresso do sueco.

O AC Milan continua a viver uma temporada negativa, atualmente no 11º lugar da tabela. Zlatan não traça objetivos a longo prazo e garante que "quer divertir-se em campo".

"Temos de ir um jogo de cada vez. Estou aqui para ajudar a equipa a melhorar. Não é um 'sprint', mas sim uma maratona. O meu objetivo pessoal é divertir-me no campo, quero ouvir a pressão do San Siro na relva. Se me assobiam, aumenta a adrenalina. No fim do jogo, vão aplaudir", disse.

Ibrahimovic não realiza qualquer partida desde o dia 25 de outubro, último jogo com o LA Galaxy, mas garante estar em boa forma física e preparado para jogar: "Sinto-me pronto, tenho treinado muito nos últimos anos. Não toquei na bola, mas isso é o último dos problemas"