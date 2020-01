Eintracht Frankfurt contrata avançado para próxima época

O Eintracht Frankfurt anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Ragnar Ache ao Sparta de Roterdão, com vista à próxima época.

No site oficial, o clube alemão explica que o avançado, de 21 anos, natural de Frankfurt, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2025, mas só será reforço a partir da época 2020/21. Até ao final da atual temporada, Ache continuará no Sparta, agora por empréstimo do Eintracht.

Ragnar Ache, adepto confesso do Eintracht Frankfurt, foi formado no Sparta de Roterdão. Esta época, leva cinco golos e três assistências em 19 jogos. No clube do coração, deverá concorrer com os portugueses André Silva e Gonçalo Paciência e com o ex-Sporting Bas Dost.