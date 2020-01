Bordéus de Paulo Sousa segue em frente na Taça

O Girondins de Bordéus, treinado pelo português Paulo Sousa, apurou-se para os 16 avos de final da Taça de França, esta sexta-feira, ao derrotar o Le Mans, em casa, por 2-0.

Jimmy Briand, de grande penalidade, aos 53 minutos, e Tomas Basic, aos 94, construíram a vitória da equipa da casa. O Bordéus cura a eliminação da Taça da Liga com a manutenção na "prova rainha" francesa.

Na Ligue 1, o Bordéus ocupa a 13.ª posição, com 26 pontos. Está a cinco do Lille, que está no quarto lugar, o primeiro de acesso à Liga Europa.