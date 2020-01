West Ham negoceia contratação de Gedson Fernandes

O West Ham está a negociar com o Benfica a contratação do internacional português Gedson Fernandes, segundo escreve a "Sky Sports".

De acordo com a publicação, os "hammers" estarão a tentar um empréstimo válido por uma temporada e meia, até ao final da época 2020/2021, num negócio que poderá contemplar uma cláusula de compra.

A "Sky Sports" garante que Gedson está interessado na mudança para Londres por motivos familiares. O médio, que não tem tido muito espaço desde que Bruno Lage subiu à equipa principal, já foi associado ao Manchester United, Lyon e AC Milan.

Gedson Fernandes tem contrato com o Benfica até 2023 e conta com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Esta época, Gedson soma 12 partidas, mas foi apenas titular duas vezes no campeonato.