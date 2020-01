Um ano de Bruno Lage. "Balanço só pode ser positivo"

Bruno Lage cumpre hoje um ano à frente da equipa principal do Benfica, tendo conseguindo levar os encarnados à conquista do campeonato e ao triunfo na Supertaça. Em entrevista a Bola Branca, João Manuel Pinto, antigo central do Benfica, faz um balanço muito positivo do trabalho de Bruno Lage no comando do Benfica.

"O balanço só pode ser positivo. Não nos podemos esquecer que só tem uma derrota no campeonato desde que assumiu o Benfica. Aos poucos e poucos foi ganhando o seu espaço. O Benfica foi melhorando e o Bruno conseguiu moralizar todos os jogadores. Foi buscar jogadores que estavam dentro do seu clube quando se pediam reforços e eles estavam lá e o Bruno fez isso. Fez o seu trabalho e os responsáveis do Benfica deram-lhe uma oportunidade e o Bruno correspondeu da melhor forma, portanto só lhe posso dar os parabéns pelo trabalho que fez e por aquilo que está a fazer. Os benfiquistas estão contentes, o Bruno Lage também estará contente e continuará a fazer o seu trabalho", afirma.



Lage tomou o lugar de Rui Vitória dia 3 de janeiro de 2019. Primeiro de forma interina, depois como opção definitiva de Luís Filipe Vieira. O Benfica está na liderança do campeonato, nos quartos de final da Taça de Portugal e nos 16 avos de final da Liga Europa. O clube está a retocar o plantel a pensar na Liga Europa, mas em especial no campeonato, sustenta João Manuel Pinto.

"A Liga Europa é uma competição que o Benfica quer ir longe e pode até ganhar. Agora para ganhar é preciso ter bons jogadores ainda com mais qualidade e que possam dar mais soluções. A chegada destes jogadores veio acrescentar aquilo que se pretende para uma época muito difícil, mas ser campeão nacional será, certamente, o seu grande objetivo. A Liga Europa é uma competição bonita e quer se ir o mais longe possível e é aquilo que o presidente tem pedido, mas realmente o grande objetivo passará pelo campeonato", sublinhou.

Sobre o jogo de contra o Vitória de Guimarães, João Manuel Pinto antevê dificuldades para o Benfica no Estádio D. Afonso Henriques.



"O Guimarães está numa fase ascendente, está a fazer um bom campeonato, tem muita qualidade e tem muita juventude. Pode não ter grandes nomes, mas tem um plantel muito bom e equilibrado. Não nos podemos esquecer o que o Guimarães fez na Taça da Liga, foi primeiro no seu grupo e com todo o mérito, agora amanhã será um jogo muito difícil. Veremos como o Benfica se irá apresentar, porque o Benfica está bem. Agora houve esta paragem, muitas vezes é bom para alguns clubes, mas para outros não. Acredito que o Benfica terá que trabalhar muito para ganhar, porque o Guimarães é um adversário a altura e de respeito", concluiu.

O Vitória de Guimarães-Benfica está agendado para as 20h30 deste sábado e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.