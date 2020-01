Treinador do West Ham aborda negociações com Benfica por Gedson Fernandes

O novo treinador do West Ham, David Moyes, não confirma conversações com o Benfica por Gedson Fernandes. Contudo, não esconde que o médio faz parte da lista de possíveis alvos para o mercado de janeiro.

"Gedson Fernandes é um dos vários nomes que têm sido mencionados. Não sei se é correto falar em negociações com o Benfica. A realidade é que queremos reforçar a equipa, mas só com jogadores que nos possam ajudar a melhorar. Queremos um jogador para o meio-campo, mas acertar na opção em janeiro nunca é fácil. Mas se esse jogador vier, vai ajudar-nos", afirmou o técnico escocês, em conferência de imprensa.

De acordo com a Sky Sports, o West Ham negoceia com o Benfica um empréstimo de Gedson Fernandes por 18 meses - isto é, época e meia -, com opção de compra. O médio, de 20 anos, tem contrato com o Benfica até junho de 2023 e cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

Gedson Fernandes ganhou um lugar na equipa principal do Benfica na temporada passada, tendo acumulado 46 jogos e três golos. Esta época, a sua utilização decresceu a pique: soma 12 jogos, sete como titular.