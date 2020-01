Lage quer "começar do zero" após um ano na equipa principal

Bruno Lage faz um balanço positivo do seu primeiro ano à frente da equipa principal do Benfica, mas admite que esse ano já faz parte do passado. O técnico das águias fecha a página e coloca o foco na partida contra o Vitória de Guimarães, em declarações em conferência de imprensa.

"O balanço já foi feito. Esta oportunidade de fazer um ano quando se está também a começar um novo ano [civil] é fantástico para se poder fechar o ano que passou. Está fechado. Agora é o momento de olhar para o carro, para o conta-quilómetros, carregar no botão e começar do zero. Mudou muita coisa, mas não muda a mentalidade e a nossa maneira de estar. Temos de estar muito bem porque temos um recomeço difícil, contra o Vitória, logo após a paragem", disse.

Lage reconhece que a pausa do campeonato teve "aspetos bons e menos bons": "Deu para descansar, recuperar, alguns jogadores estarem com as suas famílias no estrangeiro. Algum tempo sem treinar pode condicionar um pouco, mas pelo que foi o regresso ao trabalho, acredito que a equipa está concentrada e motivada para voltar para as boas exibições".

O Vitória de Guimarães merece elogios de Bruno Lage, assim como o treinador Ivo Vieira.

"O Vitória é uma excelente equipa, com excelente treinador, pelo que fez no Estoril e Moreirense. Não me surpreende ver o que o Vitória tem estado a fazer. Já defrontamos na Taça da Liga, já vi muitos jogos do vitória, contra nós, Sporting, Paços, Gil, Arsenal, Famalicão. São sempre competitivos, enorme organização e com vontade de ter bola. Temos de estar preparados e anular o intuito do adversário ter bola", explica.

O Benfica joga no dia anterior ao clássico entre Sporting e FC Porto, jogo em que poderá ganhar pontos a pelo menos um dos rivais pelo título. No entanto, Lage não está focado no assunto: "Não consigo prever o futuro, ainda nem sequer jogamos. O jogo é domingo. Estou a torcer é para a melhor equipa amanhã".

Lage não comenta Gedson

A "Sky Sports" avançou, esta sexta-feira, que West Ham e Benfica estão a negociar o empréstimo de 18 meses de Gedson Fernandes. Lage não comentou o rumor.

"Desde que sou treinador da equipa A que vários jogadores foram apontados a clubes. Revela o trabalho que fazemos e a qualidade dos jogadores. Não tenho nada a acrescentar. Até agora, não tenho conhecimento de nada. O Gedson nunca falou comigo sobre o assunto", disse.

O Vitória de Guimarães-Benfica joga-se este sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, com relato e acompanhamento na Renascença.