Lage admite saídas no mercado de janeiro. "Queremos ter um plantel mais curto"

Bruno Lage, treinador do Benfica, quer ter um plantel mais curto e, nesse sentido, admite a saída de jogadores no mercado de janeiro. No entanto, o técnico garante que a contratação de Weigl não implica, por si só, uma saída.

"Não é obrigatório sair ninguém. Importante é o clube estar feliz com os jogadores e perceber a felicidade dos jogadores também, em casa momento. Queremos ter um plantel mais curto, porque temos jogadores que podem também desempenhar várias funções. Ter mais do que duas soluções para cada posição muitas vezes significa não dar oportunidade suficiente", disse.

O treinador do Benfica diz que a definição do plantel para o que resta da época vai necessitar organização.

"É nesse sentido que vamos ter que nos organizar. Foi o que fizemos em janeiro do ano passado, na pré-época e é o que vamos fazer agora", remata.