Empresário de Bruno Guimarães confirma interesse do Benfica. "É um clube que agrada"

O Benfica está no encalce de Bruno Guimarães e é uma das hipóteses que mais agrada ao médio do Athletico Paranaense, segundo admite, em declarações a Bola Branca, o empresário do jogador, Alexis Malavolta.

"O que tem saído na imprensa sobre o interesse do Benfica no Bruno Guimarães é verdade. Não posso adiantar mais detalhes, mas é verdade", salienta Alexis Malavolta.

O Benfica surge na "pole position" para assegurar os serviços do médio brasileiro, que brilhou nesta edição do Brasileirão e foi eleito um dos melhores do campeonato, num ano de claro domínio do Flamengo.



"É um grande clube e jamais descartaríamos essa possibilidade. É um clube que agrada", reforça o empresário do jogador.



Na antevisão ao jogo frente ao Vitória de Guimarães, da 15.ª jornada do campeonato, e após a contratação de Julian Weigl ter sido confirmada, Bruno Lage referiu que, há seis meses, indicou o nome de um jogador à estrutura do Benfica, para possível reforço do plantel, e que esse mesmo jogador foi agora eleito "o melhor jogador a atuar na posição e no país em que atua". Descrição que assenta no perfil de Bruno Guimarães.

Bruno Guimarães disputou 84 jogos, marcou sete golos e fez três assistências em três épocas pelo Atlético Paranaense. Está avaliado em 20 milhões de euros, de acordo com os dados do site Transfermarkt.