André Almeida regressa aos convocados do Benfica

André Almeida está de regresso aos convocados do Benfica, para a deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, a contar para a 15.ª jornada do campeonato.

O lateral-direito está recuperado de lesão e poderá voltar a competir, mais de um mês depois. Almeida não joga desde o dia 30 de novembro, na receção do Benfica ao Marítimo, para a 12.ª jornada.

O outro destaque prende-se com a presença de Raúl de Tomás na convocatória. O avançado espanhol falhou a convocatória anterior, para a receção do Benfica ao Famalicão, da 14.ª jornada.

De fora, por opção, ficam Fejsa, Zivkovic, Nuno Tavares e David Tavares. Jardel, Rafa e Jota são os nomes que constam no boletim clínico.



O Vitória de Guimarães-Benfica está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de 19 convocados



Guarda-redes: Zlobin, Vlachodimos;

Defesas: Tomás Tavares, Ferro, Grimaldo, Rúben Dias, André Almeida;

Médios: Chiquinho, Gedson Fernandes, Florentino, Taarabt, Pizzi, Gabriel, Samaris, Cervi, Caio;

Avançados: Raul de Tomas, Seferovic e Carlos Vinícius.