André Almeida recuperado para a deslocação do Benfica a Guimarães

André Almeida é a grande novidade do Benfica para a deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães. Bruno Lage confirmou que o lateral-direito está recuperado e pode ir a jogo. No entanto, Rafa Silva, que também já treina com a equipa, ainda não será opção.

"O Rafa ainda não, porque a adaptação exige um maior tempo de treino. O André está disponível", disse.

O Vitória de Guimarães-Benfica joga-se este sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, com relato e acompanhamento na Renascença.