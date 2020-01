Renan e Luís Neto desfalcam entrada do Sporting em 2020

Renan Ribeiro e Luís Neto foram os únicos ausentes do treino desta quinta-feira do Sporting, que prepara o clássico com o FC Porto, em Alvalade, relativo à 15.ª jornada do campeonato.

O guarda-redes brasileiro realizou tratamento e ginásio, enquanto o central português fez tratamento e fisioterapia. Nesta sessão, a primeira de 2020, Silas contou com a presença dos jovens Eduardo Quaresma e Anthony Walker. Rodrigo Fernandes, Matheus Nunes e Pedro Mendes, que já treinam de forma regular com a equipa principal, também estiveram no treino. O Sporting regressa ao trabalho na sexta-feira, às 10h00, na Academia.

O Sporting-FC Porto está marcado para domingo, às 17h30. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.