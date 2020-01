Papa apela ao diálogo entre religiões e pessoas de boa vontade

O Papa Francisco pede na sua primeira intenção de oração para 2020 que crentes das várias religiões e não-crentes se unam por um mundo de justiça e paz.

“Rezemos para que os cristãos, os que seguem outras religiões e as pessoas de boa vontade promovam juntos a paz e a justiça no mundo”, refere o pontífice, numa intervenção divulgada hoje através das redes sociais.

Na edição de janeiro de “O Vídeo do Papa”, Francisco fala num “mundo dividido e fragmentado”.

“Quero convidar à reconciliação e à fraternidade entre todos os crentes e também entre todas as pessoas de boa vontade. A nossa fé leva-nos a difundir os valores da paz, da convivência, do bem comum”, apontou.

Em comunicado enviado à agência Ecclesia, a Rede Mundial de Oração do Papa (RMOP) sublinha que “a paz e justiça mundial são um pedido recorrente do Papa”.

O padre Frédéric Fornos sj, diretor internacional da RMOP, afirma que o Papa Francisco, com esta intenção de oração, no início de um novo ano, “desperta sentimentos de fraternidade, rompe barreiras, atravessa fronteiras, cria pontes invisíveis, mas reais e eficazes, abre horizontes de esperança”.

“O Vídeo do Papa” é publicado há quatro anos, com o objetivo de divulgar as intenções mensais de oração do pontífice.

As intenções são confiadas à Rede Mundial de Oração do Papa (que inclui o Movimento Eucarístico Juvenil), uma Obra Pontifícia cuja missão é mobilizar os católicos para a oração e a ação, enfrentando os desafios da humanidade e a missão da Igreja.

A proposta chega hoje a 35 de milhões, em 98 países, sendo publicada em 14 idiomas; em 2019, as edições mensais foram vistas por mais de 12 milhões de pessoas nas redes sociais.