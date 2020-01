Fernando Andrade explica saída do FC Porto. "Sérgio abriu o jogo comigo"

Fernande Andrade saiu do FC Porto para "jogar mais regularmente". O avançado de 26 anos chegou aos dragões em janeiro, fez duas partidas e está atualmente emprestado ao Sivasspor, da Turquia, onde leva seis golos em 17 jogos.

"Tive a oportunidade de jogar regularmente, que era o que fazia no Santa Clara. Quando saí para o FC Porto, sabia que iria ter dificuldades em jogar, porque estava a chegar a uma equipa que tinha sido campeã. estava mais do que entrosada. Fiz 22 jogos em seis meses, mas só dois ou três como titular. Queria jogar mais regularmente e optei pelo campeonato turco, onde achei que encaixaria muito bem", disse, em entrevista ao jornal "O Jogo".

O avançado de 26 anos, que conta com passagens pelo Oriental, Penafiel e Santa Clara, antes de chegar ao clube portista. Depois de uma pré-temporada em que foi pouco utilizado, Fernando já estava à espera de não integrar o plantel.

"Não foi surpresa nenhuma. Depois de não ter entrado nos jogos no Algarve [estágio de pré-época], ficou bem claro que ia ser difícil. Falei com o mister, expliquei que tinha um clube interessado e ele foi tranquilo, abriu o jogo comigo. Não guardo nenhum rancor, até acho que foi boa escolha para poder jogar mais. Agora é manter-me assim e esperar para ver o que acontece no futuro", explica.

Com contrato até 2023, Fernando Andrade foi emprestado sem cláusula de compra, o que interpreta como um voto de confiança.

"É um voto de confiança importante para mim. Com bom trabalho tudo pode acontecer. Não sei o que vai acontecer, mas estou tranquilo. Procurou fazer o meu trabalho. Se for para voltar, voltarei ainda mais feliz, porque o FC Porto é a minha casa", remata.