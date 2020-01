Danilo treina condicionado e está em dúvida para o clássico

Danilo Pereira treinou condicionado, esta quinta-feira, e está em dúvida para o clássico de domingo, em Alvalade, frente ao Sporting.

De acordo com a nota do treino publicada pelo FC Porto, o médio-defensivo e capitão treinou condicionado devido a uma inflamação no joelho direito.

Danilo falhou o jogo contra o Tondela, no final de dezembro, devido a um problema muscular, e saiu ao intervalo no último jogo do FC Porto, em Chaves, para a Taça da Liga. O médio não figurou no boletim clínico nos treinos desta semana

O plantel portista volta a treinar na sexta-feira, às 10h30, no Olival. O clássico em Alvalade está marcado para domingo, às 17h30, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.