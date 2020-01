Saiba onde vão estar os radares da PSP em janeiro

AÇORES

14/jan/20 06H45 Av. Alberto I Príncipe do Mónaco

15/jan/20 12H45 Av. Natália Correia

17/jan/20 12H45 Estrada Regional n.º 1 de 1.ª - Lugar da Feteira

21/jan/20 08H00/12H00 Av. 25 de Abril - Cidade da Horta

23/jan/20 08H00/12H00 Freguesia das Bandeiras, concelho da Madalena

AVEIRO

05/jan/20 13H45 EN 16, Km 0,5 - Aveiro

08/jan/20 09H00 Variante da Rua 19 - Espinho

08/jan/20 15H00 Rua Família Colares Pinto - Ovar

09/jan/20 09H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

09/jan/20 15H00 Rua António José de Oliveira Júnior - São João Madeira

13/jan/20 07H45 EN 16, Km 0,5 - Aveiro

22/jan/20 09H00 Rua Nova dos Loureiros - Espinho

22/jan/20 15H00 Av. Sá Carneiro - Ovar

23/jan/20 09H00 Rua Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

23/jan/20 15H00 Av. Dr. Renato Araújo - São João Madeira

27/jan/20 07H45 EN 16, Km 0,5 - Aveiro

BEJA

07/jan/20 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

15/jan/20 09H00 Rua Zeca Afonso - Beja

21/jan/20 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte

29/jan/20 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado

BRAGA

06/jan/20 08H00 Circular Urbana de Guimarães

08/jan/20 15H00 Av. Frei Bartolomeu dos Martires

15/jan/20 15H00 Circular Urbana de Guimarães

16/jan/20 08H00 Circular de Barcelos

21/jan/20 14H00 Circular de Barcelos

23/jan/20 15H00 Av. Imaculada Conceição

27/jan/20 15H00 Circular Urbana de Guimarães

BRAGANÇA

08/jan/20 14H00/20H00 Av. das Forças Armadas - Bragança

16/jan/20 08H00/12H00 EN 15 - Mirandela

22/jan/20 14H00/20H00 Av. das Cantarias - Bragança

30/jan/20 08H00/12H00 Rua Olimpio Guedes de Andrade - Mirandela

CASTELO BRANCO

07/jan/20 08H00/10H00 Alameda Europa - Covilhã

07/jan/20 10H00/12H00 Vale do Romeiro - Castelo Branco

27/jan/20 10H00/12H00 Buenos Aires - Castelo Branco

30/jan/20 08H00/10H00 EN 230 - Covilhã

COIMBRA

07/jan/20 08H30 IC1-Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz

21/jan/20 14H30 IC1-Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz

28/jan/20 08H30 Av. Dr Mário Soares - Figueira da Foz

ÉVORA

07/jan/20 10H00 EN 18 ao Gil - Estremoz

10/jan/20 09H00 EN 114 - Av. Tulio Espanca - Évora

16/jan/20 15H00 Av. Lino de Carvalho - Évora

21/jan/20 10H00 EN 18 ao Gil- Estremoz

22/jan/20 09H00 EN 18 - Bairro Frei Aleixo - Évora

31/jan/20 15H00 EN 254 - Bairro da Comenda - Évora

FARO

09/jan/20 09H00/12H00 Av. V6 - Portimão

09/jan/20 09H00/12H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo António

14/jan/20 09H00/13H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

16/jan/20 09H00/12H00 Rua da Cruz Vermelha Portuguesa - Tavira

17/jan/20 08H30/12H00 Av. Dom João VI - Olhão

21/jan/20 09H00/12H00 Av. V6 - Portimão

22/jan/20 09H30/12H00 Av Fonte Coberta - Lagos

28/jan/20 14H00/17H00 Av. V2 - Portimão

GUARDA

10/jan/20 14H00 Av. Cidade Bejar, Guarda

14/jan/20 14H00 Via de Cintura Externa da Guarda, Guarda

23/jan/20 14H00 EN 18, Guarda

28/jan/20 14H00 Via de Cintura Externa da Guarda, Guarda

LEIRIA

08/jan/20 09H00/12H00 Rua Dr. Ilídio Amado - Caldas da Rainha

20/jan/20 09H00/12H00 EN 237 – Souto - Pombal

21/jan/20 09H00/12H00 Av. Monsenhor Bastos - Peniche

23/jan/20 14H00/17H00 Estrada da Garcia - Marinha Grande

LISBOA

07/jan/20 09H00/17H00 Estrada dos Salgados-Amadora

08/jan/20 09H00/11H00 Estrada Nacional 250-1, Algueirão

08/jan/20 14H00/18H00 EN10, km 125,3 Alhandra

13/jan/20 14H00/18H00 Av. Calouste Gulbenkien - Lisboa

15/jan/20 09H00/12H00 Rua Dr. Armando dos Santos Ferreira

15/jan/20 14H00/17H00 Av. Nicolau Breyner, Loures

16/jan/20 13H00/19H00 EN 249-3 Porto Salvo, Norte / Sul

17/jan/20 14H00/18H00 Av. Infante D. Henrique - Santa Apolónia

21/jan/20 09H00/17H00 Av. Marginal – Hotel Miragem, Estoril

27/jan/20 14H00/18H00 Av. Marchal Gomes da Costa

MADEIRA

13/jan/20 14H00 Rua 5 de Outubro e Av. Mário Soares

15/jan/20 19H00 VE3 Km 2,3 Túnel Ribeira Brava/Tabua

22/jan/20 14H00 Estrada Monumental e Av. Mário Soares

24/jan/20 08H00 Estrada Comandante Camacho de Freitas e Av. do Infante

27/jan/20 17H00 VE1 - Moinhos - Faial/VE1 - Túnel do Cortado - Santana

29/jan/20 07H00 VE3 Km 24.8 Túnel da Fajã da Ovelha

29/jan/20 08H00 Estrada do Aeroporto (reta das Neves) e Rua Dr. Pestana Júnior

PORTO

06/jan/20 20H00/24H00 Estrada da Circunvalação - 11089 - Porto

07/jan/20 08H00/12H00 Av. da Boavista - Porto

10/jan/20 08H00/12H00 Av Dr. Germano Vieira - Gueifães - Maia

13/jan/20 08H00/12H00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira

14/jan/20 08H00/12H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

16/jan/20 14H00/18H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

20/jan/20 20H00/24H00 EN 14 - Matosinhos

23/jan/20 08H00/12H00 Estrada da Circunvalação - 15443 - Porto

24/jan/20 14H00/18H00 VRI - Matosinhos

27/jan/20 14H00/18H00 Via Eng. Edgar Cardoso - V.N.Gaia

30/jan/20 14H00/18H00 Estrada da Circunvalação - 11 124 - Matosinhos

31/jan/20 08H00/12H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto

SANTARÉM

06/jan/20 09H00/13H00 Rua Eng. Ferreira Mesquita - Entroncamento

08/jan/20 08H00/12H00 Variante Bom Amor - Torres Novas

09/jan/20 08H00/12H00 Av. Bombeiros Voluntários - Ourém

17/jan/20 15H00/19H00 Circular Urbana (sentido Sul/Norte) - Santarém

21/jan/20 08H30/12H30 Rua Serpa Pinto - Cartaxo

27/jan/20 08H00/12H00 Rua Atriz Alda Rodrigues - Santarém

31/jan/20 08H00/12H00 Av. D. Manuel I - Abrantes

SETÚBAL

06/jan/20 14H00 EN 10.3 - Barreiro

06/jan/20 14H30 EN 10, KM 42,3 - Setúbal

17/jan/20 10H00 Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios - Almada

27/jan/20 08h00 Circular Externa - Montijo

VIANA DO CASTELO

10/jan/20 10H00/12H30 Rua dos Sobreiros

23/jan/20 09H30/12H30 Rua de Portuzelo

30/jan/20 10H00/12H30 Av. Paulo VI

VILA REAL

06/jan/20 09H00 Av. da Noruega - Vila Real

09/jan/20 09H00 Av. do Tâmega - Chaves

13/jan/20 14H00 Rua Vasco Sameiro - Vila Real

24/jan/20 14H00 Av. Rainha Dona Mafalda - Chaves

30/jan/20 09H00 Av. Unesco - Vila Real

VISEU

13/jan/20 14H00 Av. Prof. Reinaldo Cardoso - Viseu

14/jan/20 14H00 Av. Europa - Viseu

20/jan/20 08H00 Av. Regimento Infantaria 14 - Viseu

22/jan/20 10H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

25/jan/19 08H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego