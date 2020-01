Reaberta a urgência pediátrica do Hospital do Litoral Alentejano

Reabriu esta quinta-feira de manhã o serviço de urgência de pediatria do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, segundo confirmou a Renascença junto de fonte hospitalar.

A falta de médicos esteve na base do período de encerramento, que começou na manhã da passada terça-feira, véspera de ano novo.

A maioria dos clínicos encontra-se em regime de prestação de serviços, alguns são estrangeiros e, nesta altura do ano, viajaram para os respetivos países de origem.

O presidente do Conselho de Administração daquela unidade adiantou à RTP que a unidade “tem cerca de metade do quadro médico por preencher”.

Questionado sobre a possibilidade de contratação de mais médicos, Luís Matias reconheceu que “a região, apesar de ser lindíssima, do ponto de vista turístico e também para se viver, tem demonstrado muita dificuldade na adesão de profissionais altamente qualificados, médicos e até outros profissionais, em fixarem-se nesta unidade”.

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) considerou a “chamada 'urgência pediátrica' do litoral alentejano uma ficção”, criticando o Governo e o conselho de administração da ULSLA pela “incapacidade” em garantir igualdade de tratamento aos utentes da região. “A chamada 'urgência pediátrica' do litoral alentejano é uma ficção porque não tem pediatras. Há um atendimento a crianças feito por especialistas de medicina geral e familiar e até aí os alentejanos são discriminados porque não têm direito a pediatras”, disse Jorge Roque da Cunha.