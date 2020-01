Mais acidentes, mais feridos, mas menos mortos nas estradas em 2019

Morreram menos pessoas nas estradas portuguesas em 2019 do que em 2018, informou esta quinta-feira a GNR, mas houve mais acidentes e mais feridos.

No balanco anual, que foi feito esta tarde, o porta-voz da GNR, Paulo Gomes, explicou que morreram menos 24 pessoas do que durante o ano de 2018.

“Registámos menos 24 vítimas mortais, mas registámos mais acidentes, mais feridos graves e mais feridos leves”, afirmou o militar.

Ao todo, em 2019 os acidentes de viação fizeram 411 vítimas mortais. Números que, segundo Paulo Gomes, deve obrigar a uma reflexão. “É algo que deve obrigar a uma reflexão não só das autoridades mas, principalmente, de toda a sociedade portuguesa. Registámos ainda 1.739 feridos graves e 25.804 feridos leves.”

Na mesma conferência de imprensa, feita esta quinta-feira em Lisboa, a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, admitiu que é preciso investir mais no combate a estes números.

“Ao nível da legislação temos também de melhorar algumas situações, nomeadamente no que diz respeito às sanções associadas às infrações. Acabámos de ouvir aqui os números quer da GNR, quer da PSP. Condução sob o efeito do álcool e com telemóveis são situações que não são aceitáveis, porque põem em perigo não só a segurança dos próprios como dos restantes condutores.”

Os dados relativos ao ano inteiro chegam depois de mais uma operação de Natal e a meio da operação Ano Novo, durante as quais se registaram 15 mortos em mais de 5.800 acidentes .