Costa recebe Bloco e PCP para viabilizar Orçamento

De acordo com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, a proposta do Governo, que entrou na Assembleia da República no passado dia 16, é já resultado de várias conversas, durante as quais "os partidos estabeleceram os seus objetivos políticos e prioridades".

Na sequência de reparos do Bloco de Esquerda e do PCP por não estarem a existir negociações em torno da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020, ao contrário do que aconteceu na legislatura anterior, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, rejeitou essa perspetiva, contrapondo, em declarações ao jornal Público, que "o diálogo está a decorrer e há disponibilidade para conversar até chegar a um entendimento".

A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 entrou na Assembleia da República em 16 de dezembro e começa a ser discutida em plenário na generalidade na quinta-feira, dia 9 de janeiro, sendo votada no dia seguinte.

Estas reuniões, na sexta-feira, com os líderes do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e do PCP, Jerónimo de Sousa, terão um caráter estritamente de trabalho, não estando previstas nem a recolha de imagens nem declarações à comunicação social.

"Desde o início de novembro, esta será a terceira vez que o primeiro-ministro recebe os líderes dos partidos à esquerda do PS. Estas reuniões têm produzido resultados em concreto, caso da carta enviada à Comissão Europeia sobre redução do IVA da eletricidade ou de medidas para aumentos de pensões", frisou a mesma fonte.

Fonte do Governo adiantou à agência Lusa que estas reuniões se inserem "na série de encontros já mantidos pelo primeiro-ministro, assim como ao nível ministerial", com os partidos parlamentares de esquerda (Bloco, PCP, PEV e Livre) e com o PAN sobre a proposta de Orçamento do Estado do próximo ano.

O primeiro-ministro, António Costa, recebe o Bloco de Esquerda e o PCP na sexta-feira, em São Bento, para encontrar pontos de consenso que permitam a viabilização do Orçamento do Estado para 2020.

No entanto, em conferência de imprensa, Jorge Pires, membro da Comissão Política do PCP, afirmou que o seu partido não está a negociar com o Governo o Orçamento do Estado do próximo ano, enquanto a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, acusou o executivo socialista de se comportar agora como se tivesse maioria absoluta no parlamento.

Fonte do Governo contrariou à agência Lusa essas versões de distância política face aos parceiros parlamentares dos socialistas na anterior legislatura, dando como exemplos de aproximações a partidos como o PCP e Bloco de Esquerda, a autorização legislativa para a redução do IVA da eletricidade, ou matérias relacionadas com as pensões mais baixas e com o complemento solidário para idosos.

No caso das pensões, referiu fonte do executivo à agência Lusa., "no próprio dia da entrega da proposta de Orçamento na Assembleia da República, o Governo retirou do texto do documento a expressão contributiva".

"Na versão anterior, referia-se um aumento das pensões contributivas em 2020. Ao retirar-se essa palavra, abre-se a possibilidade de os aumentos abrangerem um número muito superior de pensões. Isto significa que as reuniões com os parceiros de esquerda têm produzido resultados em concreto", salientou.