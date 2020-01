Agressões a médicos. Ministério da Saúde estuda medidas para proteger profissionais

Um médico de clínica geral foi agredido por um doente, durante uma consulta no Centro de Saúde de Moscavide, no concelho de Loures, às portas de Lisboa.

A reação ministerial acontece no dia em que se ficou a saber de mais um caso de agressão no Serviço Nacional de Saúde .

Fonte do ministério da Saúde revelou à Renascença que os últimos casos têm causado preocupação junto do ministério e que, por isso, estão a ser estudadas novas medidas para evitar que volte a acontecer. A mesma fonte não revela, no entanto, que medidas poderão ser estas.

De acordo com esta descrição, como não acedeu ao pedido começou por agredi-lo com o teclado do computador e com o telefone. Depois, com a ajuda da namorada, que o tentava imobilizar, agrediu-o com vários socos e pontapés.

Entre 2013 e junho de 2019 foram registadas 4.893 notificações de violência contra profissionais de saúde.