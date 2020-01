Príncipe Harry partilha foto com o filho para celebrar Ano Novo

A Internet já se rendeu ao bebé Archie, filho do Príncipe Harry e de Meghan Markle.

Archie Mountbatten-Windsor, de sete meses, é a estrela do mais recente vídeo partilhado pelo pai no Instagram. Entre as imagens que figuram no vídeo, que serve de compilação dos melhores momentos dos duques de Sussex em 2019, uma nova imagem de Harry com o filho ao colo tem feito as delícias dos internautas.

O vídeo em questão passa em revista um ano bem cheio para Harry e Meghan, com direito a muitas aparições da Rainha e até de Beyoncé e Ed Sheeran. No centro da narrativa, no entanto, o acontecimento mais marcante para o casal: o nascimento do filho, em maio.

A compilação termina com o ternurento momento entre pai e filho. Por cima, a família escreve que mal pode esperar por 2020 e deseja a todos um feliz Ano Novo.

"Olhando para 2019...Desejamos a todos um Feliz Ano Novo e agradecemos o vosso apoio contínuo! Adoramos ter conhecido tantos e vós um pouco por todo o mundo e mal podemos esperar para conhecer mais de vós no próximo ano. Esperamos que 2020 vos traga saúde e felicidade", é dito.