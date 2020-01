Novo Ano, novo nome. Em 2020 Holanda deixa de se chamar Holanda

A Holanda abandonou, esta quarta-feira dia 1 de janeiro, o nome a que esteve associada durante 25 anos, e passou a ser designada oficialmente como Países Baixos.

As empresas, embaixadas, os ministérios, municípios e as universidades serão obrigadas a referir-se ao Estado das tulipas e dos moinhos de vento como Países Baixos.



A mudança, que custou 200 mil euros ao Governo holandês, faz parte de uma campanha para renovar a estratégia turística do país, até então associada ao consumo de marijuana em coffee-shops ou ao "red light district" de Amesterdão.

A Holanda representa apenas duas das 12 províncias dos Países Baixos: Holanda do Norte, que inclui a capital Amesterdão, e a Holanda do Sul, que integra a segunda maior cidade, Roterdão, e a sede do governo, em Haia.



"É um pouco estranho que se promova apenas uma pequena parte dos Países Baixos no estrangeiro, isto é, só a Holanda", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citado pela agência EFE.



Para além do nome, também o logótipo internacional do país foi alterado. O novo logo, na tradicional cor laranja, tem as iniciais NL (Nederlands), que juntas formam uma tulipa.