Mediterrâneo. Portugueses salvaram mais de 2.200 migrantes em 2019

As equipas da Polícia Marítima em missão na Grécia resgataram em 2019 das águas do Mar Egeu 2.251 migrantes, de diferentes nacionalidades, que tentam entrar na Europa numa travessia entre a costa da Turquia e as ilhas gregas.

De acordo com a nota enviada à redação, a equipa da Polícia Marítima que se encontra em missão na ilha de Lesbos, realizou 330 ações de patrulha no mar, tendo salvo 2.170 migrantes. Já a viatura de Vigilância Costeira apoiou 43 resgates, realizando 310 ações de vigilância.

Até ao final de 2019, a Polícia Marítima integrada na operação POSEIDON, desde 2014, já detetou e retirou a salvo das águas do Mar Egeu mais de 7.000 migrantes.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação POSEIDON, sob égide da agência europeia FRONTEX e em apoio à guarda-costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda-costeira europeia.

Os últimos números da Organização Internacional para as Migrações (OIM) revelam que 101.704 migrantes chegaram à Europa via mar, havendo 1.246 dados como desaparecidos, presumivelmente mortos.