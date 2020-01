Isabel dos Santos renova criticas e admite problemas nas empresas

Na publicação, a empresária, filha do ex-presidente angolano, garante que não está a receber um tratamento judicial justo no processo de que é alvo e que resultou no congelamento das suas contas bancárias.

Foram mais de 30 minutos de conversa com quem quis assistir ao direto, com perguntas que variaram entre o processo judicial e pedidos de recomendações de livros. Para o fim a empresária guardou a conversa que teve com o pai. “O meu pai acredita que em Angola tem de vencer a verdade. O que ele me disse foi: a luta continua, muita coragem”.

O Tribunal Provincial de Luanda decretou, no passado dia 30 de dezembro, o arresto preventivo de contas bancárias pessoais de Isabel dos Santos, do marido, Sindika Dokolo, e do português Mário da Silva, além de nove empresas nas quais detêm participações sociais.

Na origem da decisão estão negócios que terão lesado o Estado em cerca de mil milhões de euros.

No mesmo dia, em entrevista à cadeia de televisão Al Jazeera, a empresária angolana rejeitou todas as acusações e falou em motivações politicas.

“Estou muito preocupada. Estes arrestos policiais são instrumentos políticos de uma estratégia para minar o legado do presidente dos Santos e de tudo o que alcançou”, disse