Incêndios na Austrália. Já morreram 30% dos coalas de Nova Gales do Sul

Nova Gales do Sul já declarou estado de emergência, com início esta sexta-feira e que se deverá prolongar durante sete dias, devido à dimensão incontrolável dos incêndios e às previsões meteorológicas de temperaturas elevadas.

Apesar de salientar que apenas será possível fazer uma avaliação mais verdadeira “quando os incêndios acalmarem”, Susan Lee, ministra federal do ambiente australiana, disse à rádio australiana ABC que “até 30% dos coalas da região podem ter morrido, porque 30% do seu habitat foi destruído”.

Os incêndios na Austrália, que deflagram há mais de três meses, já mataram 30% dos coalas da região de Nova Gales do Sul, um dos estados com mais animais desta espécie.

Os coalas e outras espécies em vias de extinção têm sido bastante afetadas pelos incêndios e pelas alterações climáticas que destroem os habitats naturais.

Mesmo antes dos grandes incêndios que começaram em 2019, a população de coalas em Nova Gales do Sul e Queensland já tinha decrescido bastante, o que tem gerado contestação, com organizações a acusar o governo de não estar a tomar medidas suficientes para inverter a situação.

A ministra do ambiente, contudo, afirmou que o governo está a fazer o que é possível no combate às alterações climáticas.

“As alterações climáticas são um grande problema e nós estamos a fazer a nossa parte. Estamos a cumprir e a ultrapassar os nossos objetivos” assegurou.

A Austrália está a passar por uma das piores vagas de incêndios das últimas décadas, com as temperaturas máximas a atingir valores recorde – quase 42º C nos últimos dias de 2019.