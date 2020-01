A Polícia Nacional espanhola deteve, na segunda-feira, um casal marroquino que tentava entrar no país com uma criança escondida num carrinho de compras. O menor, com dez anos e de origem palestiniana, estava escondido entre sacos de verduras e frutas.

O aparente peso excessivo do carrinho fez soar os alarmes das autoridades, que acabaram por travar o casal marroquino ainda na fronteira, na cidade autónoma de Melilla.

O caso foi denunciado esta quarta-feira pelo El País . Citando um porta-voz das autoridades locais, o jornal garante que a criança foi entregue ao casal pela mãe, que se encontra num centro de acolhimento temporário de migrantes em Melilla, na fronteira entre Marrocos e Espanha.

A criança encontra-se bem de saúde.